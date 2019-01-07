Obi Mikel’den Fener’e: Seve seve gelirim

Fenerbahçe'nin radarında olan Obi Mikel Sarı-Lacivertli kulübe mesaj yolladı. İngiliz medyasında yer alan haberlerin ardından menajeri vasıtasıyla açıklama yapan Obi Mikel "Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini biliyorum. Eğer anlaşma sağlanırsa seve seve Fenerbahçe forması giyerim" dedi. Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli'nin Obi Mikel'in menajeriyle önceki gün bir görüme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.
RAKAMI AZ BULDU
Fenerbahçe'nin 11 yıl Chelsea forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro teklif ettiğive yıldız oyuncunun menajerinin de bu rakamı çok az bulduğu belirlendi.
RAKAMI AZ BULDU
Fenerbahçe'nin 11 yıl Chelsea forması giyen 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.8 milyon Euro teklif ettiğive yıldız oyuncunun menajerinin de bu rakamı çok az bulduğu belirlendi.
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