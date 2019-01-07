Kıran kırana Tolgay pazarlığı Beşiktaş Başkanı Orman “Tolgay-Şener takası” söz konusu değil” dedi. Beşiktaş’ın Şener’in yanı sıra 3.5 milyon Euro’da indirim yapmadığı bildirildi. Fenerbahçe ise en son 2.5 milyon Euro teklif etti

Fenerbahçe ve TolgayŞener takası söz konusu değil" dedi. Tolgay'ı kampa götürmeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun fiyatında indirime gitmediği ve Orman'ın bu nedenle fiyatı artırmak için bu açıklamayı yaptığı ortaya çıktı.



FENER'DEN 500 BİN EURO ZAM!



Tolgay için Şener ve 3.5 milyon Euro isteyen Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye "Bu rakamda indirim yapamayız" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ise 2 milyon Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükseltti.



TORİNO DA TOLGAY'LA İLGİLENİYOR



Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe'ye gitmekten yana tavır koyduğu öğrenildi. Tolgay'la Torino'nun da ilgilendiği ve Adem Ljajic'in bonservis görüşmelerinde bu konunun giündeme geldiği ifade edildi.



SERDAR'IN MENAJERİ İLE TOPLANTI



Fenerbahçe Serdar Aziz'in menajeri ile dün bir kez daha görüştü. Serdar'ın bonservisini alıp gelmesini isteyen Fener, Galatasaray'a en fazla 1 milyon Euro ödeyebileceğini iletti. Görüşmeler devam ediyor. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için son görüşmeleri yapıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün Antalya'da "takası söz konusu değil" dedi. Tolgay'ı kampa götürmeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun fiyatında indirime gitmediği ve Orman'ın bu nedenle fiyatı artırmak için bu açıklamayı yaptığı ortaya çıktı.için Şener veisteyen Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye "Bu rakamda indirim yapamayız" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ise 2 milyon Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükseltti.Arslan'ın dagitmekten yana tavır koyduğu öğrenildi. Tolgay'lada ilgilendiği ve Adem Ljajic'in bonservis görüşmelerinde bu konunun giündeme geldiği ifade edildi.'in menajeri ile dün bir kez daha görüştü. Serdar'ın bonservisini alıp gelmesini isteyen Fener, Galatasaray'a en fazla 1 milyon Euro ödeyebileceğini iletti. Görüşmeler devam ediyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER