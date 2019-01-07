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Kıran kırana Tolgay pazarlığı

Beşiktaş Başkanı Orman “Tolgay-Şener takası” söz konusu değil” dedi. Beşiktaş’ın Şener’in yanı sıra 3.5 milyon Euro’da indirim yapmadığı bildirildi. Fenerbahçe ise en son 2.5 milyon Euro teklif etti

Kıran kırana pazarlık
Fenerbahçe ve için son görüşmeleri yapıyor. Beşiktaş Başkanı dün Antalya'da "TolgayŞener takası söz konusu değil" dedi. Tolgay'ı kampa götürmeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun fiyatında indirime gitmediği ve Orman'ın bu nedenle fiyatı artırmak için bu açıklamayı yaptığı ortaya çıktı.

FENER'DEN 500 BİN EURO ZAM!

Tolgay için Şener ve 3.5 milyon Euro isteyen Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye "Bu rakamda indirim yapamayız" dediği ifade edildi. Fenerbahçe ise 2 milyon Euro'luk teklifini 2.5 milyon Euro'ya yükseltti.

TORİNO DA TOLGAY'LA İLGİLENİYOR

Tolgay Arslan'ın da Fenerbahçe'ye gitmekten yana tavır koyduğu öğrenildi. Tolgay'la Torino'nun da ilgilendiği ve Adem Ljajic'in bonservis görüşmelerinde bu konunun giündeme geldiği ifade edildi.

SERDAR'IN MENAJERİ İLE TOPLANTI

Fenerbahçe Serdar Aziz'in menajeri ile dün bir kez daha görüştü. Serdar'ın bonservisini alıp gelmesini isteyen Fener, Galatasaray'a en fazla 1 milyon Euro ödeyebileceğini iletti. Görüşmeler devam ediyor.
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