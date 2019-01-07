Garry Rodrigues’ten Aslan’a duygusal veda

Galatasaray Garry Rodrigues'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu açıkladı. Yeni takımının formasını giyen Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'a veda etti. Yıldız futbolcu, "G.Saray'dan ayrılmak çok zordu. Muhteşem taraftarımızı ve geçen yıl kazandığımız şampiyonluğu asla unutmayacağım. " dedi
Rodrigues'in satışından 10 milyon 250 bin Dolar alacak olan Cimbom bu paranın %20'si PAOK'a ödeyecek.
Rodrigues'in satışından 10 milyon 250 bin Dolar alacak olan Cimbom bu paranın %20'si PAOK'a ödeyecek.
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