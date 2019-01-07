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’ten aslan’a duygusal veda

10 milyon 250 bin Dolar’a Al İttihad’a giden Rodrigues, “G.Saray taraftarını ve yaşadığımız şampiyonluğu unutmayacağım” dedi.

Garry Rodrigues’ten Aslan’a duygusal veda
Galatasaray 'in 10 milyon 250 bin Dolar karşılığında 'ın Al İttihad takımına transfer olduğunu açıkladı. Yeni takımının formasını giyen Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'a veda etti. Yıldız futbolcu, "G.Saray'dan ayrılmak çok zordu. Muhteşem taraftarımızı ve geçen yıl kazandığımız şampiyonluğu asla unutmayacağım. " dedi

Rodrigues'in satışından 10 milyon 250 bin Dolar alacak olan Cimbom bu paranın %20'si PAOK'a ödeyecek.

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