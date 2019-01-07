Galatasaray'da sezonun ilk yarısında ortaya çıkan dayanıklılık eksikliğini gidermek için teknik kadroya dahil edilen İtalyan kondisyoner Roberto Bartali işe hızlı başladı. Bartali dün Antalya kampında yapılan idmanda futbolcuları alışılagelmişin dışında kum üzerinde çalıştırdı. 55 yaşındaki kondisyoner, istediği performansı gösteremeyen oyuncuları da sıkça uyardı. Galatasaraylı futbolcuların kumdaki çalışma sonrası bir hayli yorulduğu görüldü.
EN DAYANIKLISI LINNES
Cimbom'un dün kum üzerinde yaptığı idmanda Linnes, dayanıklılığı ile dikkat çekti. Norveçli sağ bek teknik heyetten alkış aldı.
EN DAYANIKLISI LINNES
Cimbom'un dün kum üzerinde yaptığı idmanda Linnes, dayanıklılığı ile dikkat çekti. Norveçli sağ bek teknik heyetten alkış aldı.
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