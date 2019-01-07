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'da komando idmanı

’un yeni kondisyoneri Bartali, farkını hissettirmeye başaldı

Komando idmanı
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında ortaya çıkan dayanıklılık eksikliğini gidermek için teknik kadroya dahil edilen İtalyan kondisyoner Roberto Bartali işe hızlı başladı. Bartali dün kampında yapılan idmanda futbolcuları alışılagelmişin dışında kum üzerinde çalıştırdı. 55 yaşındaki kondisyoner, istediği performansı gösteremeyen oyuncuları da sıkça uyardı. lı futbolcuların kumdaki çalışma sonrası bir hayli yorulduğu görüldü.

EN DAYANIKLISI LINNES
'un dün kum üzerinde yaptığı idmanda Linnes, dayanıklılığı ile dikkat çekti. Norveçli sağ bek teknik heyetten alkış aldı.

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