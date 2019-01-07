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Ayew: F.bahçe’yi çok sevdim

Belek kampında konuşan Ayew, “’yi çok sevdim. Ailem ed burada olmaktan mutlu. Ersun hocanın tecrübesi bizi yukarı taşıyacak”diye konuştu.

F.bahçe’yi çok sevdim
BELEK kampında soruları yanıtlayan Andre Ayew, Ersun Yanal'ın tecrübelerinin kendilerini yukarıya taşıyabileceğini ifade ederek, ona güvenip yola devam edeceklerini söyledi. "Fenerbahçe'yi çok sevdim" diyen Ayew, ailesinin de burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

SLİMANİ'YE DESTEK
Takım arkadaşı Slimani'ye destek veren Ayew, "O yüzde yüzünü sahaya veren bir futbolcu. 2. yarıda şansızlığını kıracaktır" dedi. Yanal'ın iletişiminin çok iyi olduğunu da belirten Ganalı yıldız, "Bizimle şakalaşıyor ve bizleri dinliyor. Herkes ona güveniyor" ifadesini kullandı.

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