Ahmet Ağaoğlu: Güzel günler yakında

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu "Çok çalışıyoruz. Her şey ekonomik ve sportif disiplini rayına oturtmak için. 2-3 sene müsade edin, demiştik. Bundan şaşmadık. Şampiyonluk sözü vermedik, böyle bir beklenti içine girmesinler. Zirve mücadelesi yapan bir takımımız var. Şampiyon olacağım, diyenden uzak durun. O zaman versinler bize kupayı, diğerleri oynasınlar." dedi. Her geçen gün daha iyi olan bir takımlarının olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Güzel günlerin yakında olduğunu söyleyebilirim. İyi gidiyoruz ve daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
KAPTAN OLDUĞUM İÇİN MECBUR HİSSETTİM
SAKATLIĞI bulunmasına rağmen takımla birlikte Antalya kampına katılan Sosa, "Gelmeliydim çünkü takım kaptanıyım" dedi. Sosa, "Abdülkadir için basın transfer haberi yapmamalı. Çünkü kendisi genç ve kafası karışıyor" ifadesini kullandı.
BAŞARILI OLMADAN TRABZON'U BIRAKMAM
LİVERPOOL'UN peşinde olduğu Abdülkadir Ömür, "Burada başarılı olmadan ayrılmak istemem" dedi. Kendisini geliştirmek istediğini ve çok çalıştığını belirten Abdülkadir kendisine Iniesta'yı örnek aldığını da sözlerine ekledi.
KAPTAN OLDUĞUM İÇİN MECBUR HİSSETTİM
SAKATLIĞI bulunmasına rağmen takımla birlikte Antalya kampına katılan Sosa, "Gelmeliydim çünkü takım kaptanıyım" dedi. Sosa, "Abdülkadir için basın transfer haberi yapmamalı. Çünkü kendisi genç ve kafası karışıyor" ifadesini kullandı.
BAŞARILI OLMADAN TRABZON'U BIRAKMAM
LİVERPOOL'UN peşinde olduğu Abdülkadir Ömür, "Burada başarılı olmadan ayrılmak istemem" dedi. Kendisini geliştirmek istediğini ve çok çalıştığını belirten Abdülkadir kendisine Iniesta'yı örnek aldığını da sözlerine ekledi.
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