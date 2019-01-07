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: Güzel günler yakında

Başkan Ağaoğlu, “ olacağız diye ortaya çıkamam. Şampiyon olacağız diyenden uzak durun! Mali tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz. Takım da iyi gidiyor. Güzel günlerin yakın olduğunu söyleyebilirim” dedi

Ahmet Ağaoğlu: Güzel günler yakında
Başkanı , A Spor'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu "Çok çalışıyoruz. Her şey ekonomik ve sportif disiplini rayına oturtmak için. 2-3 sene müsade edin, demiştik. Bundan şaşmadık. luk sözü vermedik, böyle bir beklenti içine girmesinler. Zirve mücadelesi yapan bir takımımız var. Şampiyon olacağım, diyenden uzak durun. O zaman versinler bize kupayı, diğerleri oynasınlar." dedi. Her geçen gün daha iyi olan bir takımlarının olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Güzel günlerin yakında olduğunu söyleyebilirim. İyi gidiyoruz ve daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.

KAPTAN OLDUĞUM İÇİN MECBUR HİSSETTİM

SAKATLIĞI bulunmasına rağmen takımla birlikte kampına katılan Sosa, "Gelmeliydim çünkü takım kaptanıyım" dedi. Sosa, "Abdülkadir için basın transfer haberi yapmamalı. Çünkü kendisi genç ve kafası karışıyor" ifadesini kullandı.

BAŞARILI OLMADAN TRABZON'U BIRAKMAM

LİVERPOOL'UN peşinde olduğu Abdülkadir Ömür, "Burada başarılı olmadan ayrılmak istemem" dedi. Kendisini geliştirmek istediğini ve çok çalıştığını belirten Abdülkadir kendisine Iniesta'yı örnek aldığını da sözlerine ekledi.

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