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& el ele Fener’e

Asbaşkanı Özsoy müjdeyi verdi, “Tolgay ve Serdar bizi istiyor” dedi. Her iki futbolcunun da imzası artık an meselesi.

Tolgay & Serdar el ele Fener’e
Fenerbahçe'den çifte bomba... Yeni 'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, bu kez gözünü iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray'a dikti. F.Bahçe; 'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan ve G.Saray'da satış listesine konulan Serdar Aziz'le prensipte anlaştı.



ASBAŞKAN ÖZSOY AÇIKLADI
Transfer hakkında konuşan F.Bahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, "Tolgay ve Serdar bizi istiyor" açıklamasını yaparken gözler artık Beşiktaş ve ile yapılacak olan pazarlıklara çevrildi.

TOLGAY'A 2 MİLYON EURO+ŞENER
F.Bahçe Tolgay için Beşiktaş'a 2 milyon Euro+Şener Özbayraklı'yı teklif etti. Siyah-Beyazlılar ise 4 milyon +Şener'de diretiyor. Taraflar birkaç gün içinde tekrar bir araya gelecek.



SERDAR GÖZÜNÜ KARARTTI
Serdar Aziz ise F.Bahçe'ye gelmek için G.Saray'daki 2 milyon Euro'luk alacağını bırakmaya hazır. Kanarya, Cimbom'a ek olarak 1 milyon Euro daha ödeyerek i bitirmek istiyor.

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