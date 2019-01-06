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Robinho: Şampiyon olmaya geldim

, Robinho’yu 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı. Brezilyalı imza sonrasında, “Şampiyonluk için geldim”dedi.

Şampiyon olmaya geldim
Robinho resmen Başakşehir'de... Süper Lig lideri Başakşehir, Sivasspor'dan ettiği Brezilyalı futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Robinho Başakşehir'e transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir hayali daha gerçekleştirmeye geldim. Medipol Başakşehir, son yıllarda ligde şampiyonluğun en ciddi adaylarından. Bu sezon buraya gelmemin en büyük nedeni şampiyon olma isteğim. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bir an önce takıma katılarak büyük başarılar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

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