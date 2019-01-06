Kulüplere tarihi müjde

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakının Berat Albayrak'ın da desteklediği, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede müthiş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.
TOPLANTI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda önemli kararlar alınmıştı. Buna göre, mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası devreye girecek. Ziraat Bankası tüm kulüplerimizin borçlarını ödeyecek ve 10 yıllığına yapılandıracak.
TAKSİTLE ÖDENECEK
Bu proje sadece Süper Lig değil diğer alt lig kulüpleri için de geçerli olacak. Kulüpler, Zirat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. TFF Başkanı Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın yarın bir basın toplantısı düzenleyerek resmi açıklamayı yapacak.
TARİHİ AÇIKLAMA A SPOR'DA
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, yarın saat 20.00'de A Spor canlı yayınında Türk futbolunun kurtuluş projesini kamuoyuna açıklayacak.
TOPLANTI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda önemli kararlar alınmıştı. Buna göre, mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası devreye girecek. Ziraat Bankası tüm kulüplerimizin borçlarını ödeyecek ve 10 yıllığına yapılandıracak.
TAKSİTLE ÖDENECEK
Bu proje sadece Süper Lig değil diğer alt lig kulüpleri için de geçerli olacak. Kulüpler, Zirat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. TFF Başkanı Demirören ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın yarın bir basın toplantısı düzenleyerek resmi açıklamayı yapacak.
ÇOK SIKI DENETİM OLACAK
Ziraat Bankası tarafından borçları ödenecek kulüpler artık kemerleri sıkacak. Kulüpler, Futbol Federasyonu'nun çok sıkı bir denetimi altına girecek. Kulüpler bundan sonra gelirlerinin 1 lira bile üzerinde harcama yapamayacak. TFF tarafından denetlenecek olan kulüpler, fazla harcama yapması halinde ceza alacak. Tarihi proje Avrupa'da da çok büyük ses getirecek.
TARİHİ AÇIKLAMA A SPOR'DA
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, yarın saat 20.00'de A Spor canlı yayınında Türk futbolunun kurtuluş projesini kamuoyuna açıklayacak.
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