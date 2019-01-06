Kulüplere tarihi müjde

'nın gündemegetirdiği veile'ında desteklediği, futbolkulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıylailgili projede müthişbir ayrıntı gün yüzüne çıktı.Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanıveda katıldığı toplantıda önemli kararlar alınmıştı. Buna göre, mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusundadevreye girecek.tüm kulüplerimizin borçlarını ödeyecek veyapılandıracak.Bu proje sadecedeğil diğer alt lig kulüpleri için de geçerli olacak. Kulüpler,'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. TFF Başkanıile TBB Başkanıyarın bir basın toplantısı düzenleyerek resmi açıklamayı yapacak.



ÇOK SIKI DENETİM OLACAK

Ziraat Bankası tarafından borçları ödenecek kulüpler artık kemerleri sıkacak. Kulüpler, Futbol Federasyonu'nun çok sıkı bir denetimi altına girecek. Kulüpler bundan sonra gelirlerinin 1 lira bile üzerinde harcama yapamayacak. TFF tarafından denetlenecek olan kulüpler, fazla harcama yapması halinde ceza alacak. Tarihi proje Avrupa'da da çok büyük ses getirecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, yarın saat 20.00'de A Spor canlı yayınında Türk futbolunun kurtuluş projesini kamuoyuna açıklayacak.