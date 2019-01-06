Cimbom’a İtalyan transfer!

Sezonun ilk yarısında büyük sakatlık problemleri yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile anlaştı.
ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM
Daha önce Zenit ve Catania'da görev yapan 55 yaşındaki Bartali, Antalya kampına gitti. Bartali ile 1.5 yıllık anlaşma sözleşme yapıldı.
ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM
Daha önce Zenit ve Catania'da görev yapan 55 yaşındaki Bartali, Antalya kampına gitti. Bartali ile 1.5 yıllık anlaşma sözleşme yapıldı.
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