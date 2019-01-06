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Cimbom’a transfer!

, anlaşma sağladığı kondisyoner Bartali’yi Antaya kampına götürdü.

Cimbom’a İtalyan transfer!
Sezonun ilk yarısında büyük sakatlık problemleri yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile anlaştı.

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM
Daha önce Zenit ve Catania'da görev yapan 55 yaşındaki Bartali, Antalya kampına gitti. Bartali ile 1.5 yıllık anlaşma sözleşme yapıldı.

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