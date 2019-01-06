Cimbom’a İtalyan transfer!

Sezonun ilk yarısında büyük sakatlık problemleri yaşayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile anlaştı.



ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

Daha önce Zenit ve Catania'da görev yapan 55 yaşındaki Bartali, Antalya kampına gitti. Bartali ile 1.5 yıllık anlaşma sözleşme yapıldı.