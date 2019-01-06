Trabzonspor Milan kulübünün FIFA'ya başvurması üzerine kapanan transfer tahtasını açmak için gerekli olan 2 milyon 140 bin Euro'yu yatırdı. Trabzonspor'un Milan kulübüne 5 milyon 900 bin Euro daha ödeme yapması bekleniyor. Milan kulübü bu ödemelerin bir sonraki taksitinin Mart başına kadar ödenmesi gerektiğini iletti. Bordo-Mavililer bu ödemenin ardından transfere yönelirken Kızılyıldız'da görev yapan Vujadin Savic için atak yapılacak.
- Spor
- 06.01.2019
- Gazete
Borç ödendi ceza kalktı
Trabzonspor, Milan’ın Sosa ve Kucka’nın ödenmeyen borçları için FIFA’ya başvurması üzerine gerekli 2 milyon 140 bin Euro’yu yatırdı. Böylece transfedreki engel de kalkmış oldu.
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