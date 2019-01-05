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’den teklif var: N’Koudou

Rodrigues’in yerine kanat oyuncusu bakan Cimbom’a yıldızın önerildiği ortaya çıktı.

İngiltere’den teklif var: N’Koudou
Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

LİGDE OYNAYAMADI
Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron verecek.

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