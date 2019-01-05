İngiltere’den teklif var: N’Koudou

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transferi an meselesi olan Garry Rodrigues'in yerine kanat oyuncusu bakan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
LİGDE OYNAYAMADI
Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron Fatih Terim verecek.
LİGDE OYNAYAMADI
Tottenham kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Georges Kevin N'Koudou'nun Sarı-Kırmızılılar'a önerildiği ortaya çıktı. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen Fransız yıldızla ilgili kararı teknik patron Fatih Terim verecek.
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