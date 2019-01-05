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: Affetmek en büyük intikamdır

’in ’ye mâl olduğunu söyleyen , “Ona kulüpte bekçi ol desen olur. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Affetmek ise en büyük intikamdır” dedi. Yanal, 2. yarıda bambaşka bir Fenerbahçe olacağını da söyledi.

Affetmek en büyük intikamdır
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. 2. yarı F.Bahçe'nin gücünü herkesin hissedeceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İnanmak kelimesini çok kullandık. İnan Fenerbahçe'yi çok tekrarladık. Biz F.Bahçe'nin gücüne ve büyüklüğüne inanıyoruz" dedi.

GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALMIŞTIR
Volkan Demirel'e güveninin tam olduğunu ifade eden Yanal, "Fenerbahçe'ye mâl olmuş bir oyuncu. Ona bekçi ol desen yapacaktır. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Affetmek ise en büyük intikamdır" ifadesini kullandı.



SON ANA KADAR BIRAKMAYACAĞIZ
Yanal şöyle devam etti: Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak. Oyunun her alanında taraftarın beklediği oyunu ve çubuklunun coşkusunu bilerek oyuncularımızın mücadele etmesini istiyoruz.

KENDİMİZİ KABUL ETTİRECEĞİZ
Kazanma arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız. Ortaya koyacağımız tavır kazanmanın önüne geçmeli. Bu tavrı ve kimliği herkesin bilmesi ve bunun bilinciyle sahaya çıkması gerektiğine inanıyorum.

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