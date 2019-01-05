önemli açıklamalardabulundu.yarıgücünüherkesin hissedeceğinibelirten tecrübeli teknikadam, "İnanmakkelimesini çok kullandık.İnançok tekrarladık.Bizgücüneve büyüklüğüne inanıyoruz"dedi.Demirel'e güveninin tam olduğunu ifade edenmâl olmuş bir oyuncu. Ona bekçi ol desen yapacaktır. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Affetmek ise en büyük intikamdır" ifadesini kullandı.şöyle devam etti: Herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak. Oyunun her alanında taraftarın beklediği oyunu ve çubuklunun coşkusunu bilerek oyuncularımızın mücadele etmesini istiyoruz.arzusunu rakibe kabul ettiren bir takım olmalıyız. Ortaya koyacağımız tavır kazanmanın önüne geçmeli. Bu tavrı ve kimliği herkesin bilmesi ve bunun bilinciyle sahaya çıkması gerektiğine inanıyorum.