Türk kulüplerinin 'kurtuluş formülü'yle ilgili tarihi kararlar alındı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın 1.5 yıl önce gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakının Berat Albayrak'ın da desteklediği, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede ilk somut adım atıldı. İstanbul'da önceki gün Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı.
KULÜPLERE SÜRE VERİLDİ
Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek.
SIKI KONTROL VAR
Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek. İdari ve mali denetimlerinin TFF tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak.
HARCAMA FAZLAYSA TFF EL KOYACAK
Artık 100 milyon TL geliri olan bi r kulüp, 110 milyon TL, harcayamayacak.
Toplantıda kulüplerin sıkı denetimi de gündeme geldi. TFF Başkanı Demirören, " Taviz vermeyeceğiz" dedi. Örneğin, 100 milyon geliri olan bir kulüp, 110 milyon harcama yaparsa TFF devreye girecek ve müdahale edecek.
BAŞKANLAR NE DEDİ?
Mustafa Cengiz: Bu çalışmayı destekliyorum
Devletimizin öncülük ve delaleti ile Ziraat Bankası önderliğinde, TFF'nin de desteği ile Türk futbolunun mali açında yeniden yapılanma hamlesini olumlu karşılıyorum, çalışmayı destekliyorum.
Fikret Orman: Çok olumlu bir adım atıldı
Kulüplerimiz finansal yapıları ve borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borclar yaplandırılacak. Çok olumlu bir adım atıldı. İnşallah tüm kulüplerimiz bu yapıya en kısa sürede uyum sağlayacaklar.
Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerimiz düzlüğe çıkar
Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Umarım orta vadede düzlüğe çıkabiliriz.
Göksel Gümüşdağ: Federasyona inancımız tam
Bundan böyle bütün kulüplerimiz bütçe yapılarını, transferlerini, gelir ve giderlerini finansal fair play çerçevesinde dikkatle hazırlamak zorunda. Bu yapının başarılı olması da, TFF'nin uygulamasına bağlı. bu noktada TFF'ye inancımız tamdır.
KULÜPLERE SÜRE VERİLDİ
Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek.
SIKI KONTROL VAR
Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek. İdari ve mali denetimlerinin TFF tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak.
HARCAMA FAZLAYSA TFF EL KOYACAK
Artık 100 milyon TL geliri olan bi r kulüp, 110 milyon TL, harcayamayacak.
Toplantıda kulüplerin sıkı denetimi de gündeme geldi. TFF Başkanı Demirören, " Taviz vermeyeceğiz" dedi. Örneğin, 100 milyon geliri olan bir kulüp, 110 milyon harcama yaparsa TFF devreye girecek ve müdahale edecek.
BAŞKANLAR NE DEDİ?
Mustafa Cengiz: Bu çalışmayı destekliyorum
Devletimizin öncülük ve delaleti ile Ziraat Bankası önderliğinde, TFF'nin de desteği ile Türk futbolunun mali açında yeniden yapılanma hamlesini olumlu karşılıyorum, çalışmayı destekliyorum.
Fikret Orman: Çok olumlu bir adım atıldı
Kulüplerimiz finansal yapıları ve borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borclar yaplandırılacak. Çok olumlu bir adım atıldı. İnşallah tüm kulüplerimiz bu yapıya en kısa sürede uyum sağlayacaklar.
Ahmet Ağaoğlu: Kulüplerimiz düzlüğe çıkar
Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Umarım orta vadede düzlüğe çıkabiliriz.
Göksel Gümüşdağ: Federasyona inancımız tam
Bundan böyle bütün kulüplerimiz bütçe yapılarını, transferlerini, gelir ve giderlerini finansal fair play çerçevesinde dikkatle hazırlamak zorunda. Bu yapının başarılı olması da, TFF'nin uygulamasına bağlı. bu noktada TFF'ye inancımız tamdır.
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