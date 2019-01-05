Kadrosuna iki forvet takviyesi birden yapmak isteyen Galatasaray, Alan Carvalho'nun ardından Demba Ba'da sona yaklaşıyor... Uzun süredir Sarı-Kırmızılılar'la flört eden ancak şu ana kadar sessizliğini koruyan Senegalli yıldız ilk kez konuştu. Demba Ba, Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesini verdi.
HER KONUDA ANLAŞMA TAMAM
Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden yıldız futbolcu, "Biraz daha sabredin. Çok az kaldı" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki Demba Ba'yla her konuda anlaşma sağladı.
BONSERVİSİNİ DE ALABİLİR
Çin kulübü Shanghai Shenhua ile pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 1.5 yıllık kiralama teklifinin kabul edilmesini bekliyor. Çin basınına göre ise Demba Ba alacaklarına karşın bonservisini alacak.
TERİM MÜJDELERİ BEKLİYOR
Alan Carvalho ile de el sıkışan ve Brezilyalı yıldızın imzasını bekleyen Galatasaray yönetimi, her iki yıldızı da kampa yetiştirmeye çalışıyor. Teknik direktör Fatih Terim de yönetimden gelecek müjdeleri bekliyor.
HER KONUDA ANLAŞMA TAMAM
Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden yıldız futbolcu, "Biraz daha sabredin. Çok az kaldı" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, 33 yaşındaki Demba Ba'yla her konuda anlaşma sağladı.
BONSERVİSİNİ DE ALABİLİR
Çin kulübü Shanghai Shenhua ile pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 1.5 yıllık kiralama teklifinin kabul edilmesini bekliyor. Çin basınına göre ise Demba Ba alacaklarına karşın bonservisini alacak.
TERİM MÜJDELERİ BEKLİYOR
Alan Carvalho ile de el sıkışan ve Brezilyalı yıldızın imzasını bekleyen Galatasaray yönetimi, her iki yıldızı da kampa yetiştirmeye çalışıyor. Teknik direktör Fatih Terim de yönetimden gelecek müjdeleri bekliyor.
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