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Başakşehir’e Maicon teklifi
Portekizli Manuel da Costa, Slaven Bilic'in takımı Al İttihad'e olunca Başakşehir gözünü Maicon'a dikti. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Maicon'u çok beğendiği ve Brezilyalı yıldızın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali üzerine bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ifade edildi. Başakşehir, Maicon olmadığı taktirde Serdar Aziz'le de ilgileniyor.

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