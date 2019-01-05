Sezonun 2. yarısı için Antalya Belek'te kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi. Akşam çalışması ise açık sahada yapıldı. Akşam yapılan antrenmanda yüksek tempoda çalışan Fenerli futbolcular zaman zaman neşeli dakikalar da yaşadılar. F.Bahçe, bugün de Antalya kampında çift antrenman yapacak.
- Spor
- 05.01.2019
- Gazete
Antalya’da yüksek tempo
Sabah salonda akşam da açık sahada çalışarak günü çift idmanla tamamlayan Fenerbahçe’de tempo her geçen gün yükseliyor.
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