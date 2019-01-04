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’da ödeme zamanı

Yönetimi önce geçmişteki bonservis paraları ve mevcut futbolcu ödemelerini gerçekleştirecek. Ardından başlayacak.

Fırtına’da ödeme zamanı
Trabzonspor ödemelere odaklandı. Bordo-Mavililer bu hafta 3 milyon Euro geçmiş dönemden kaynaklanan bonservis ödemesi ile 20 milyon TL'lik mevcut futbolcu ödemesini gerçekleştirerek ardından harekatına başlamayı planlıyor.

TİTİZ DAVRANIYORUZ
Bu ödemeler için kaynak arayışlarına devam eden başkan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yönetim olarak ödemeler konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Önce bonservis borçlarımızı ardından da mevcut oyuncu ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

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