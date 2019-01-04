Trabzonspor ödemelere odaklandı. Bordo-Mavililer bu hafta 3 milyon Euro geçmiş dönemden kaynaklanan bonservis ödemesi ile 20 milyon TL'lik mevcut futbolcu ödemesini gerçekleştirerek ardından transfer harekatına başlamayı planlıyor.
TİTİZ DAVRANIYORUZ
Bu ödemeler için kaynak arayışlarına devam eden başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yönetim olarak ödemeler konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Önce bonservis borçlarımızı ardından da mevcut oyuncu ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
TİTİZ DAVRANIYORUZ
Bu ödemeler için kaynak arayışlarına devam eden başkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yönetim olarak ödemeler konusunda oldukça titiz davranıyoruz. Önce bonservis borçlarımızı ardından da mevcut oyuncu ödemelerimizi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
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