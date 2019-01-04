Savunmaya Ruben Vezo

Savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, La Liga'da Valencia forması gyen Ruben Vezo'yu listesine aldı.



ÇABUKLUĞU EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ruben Vezo çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çekiyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon Euro civarında.