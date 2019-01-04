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’da laktat testi ’da idman

F.Bahçe Samandıra’da laktat testi yaptı. Sonrasında ’ya uçtu, gece idman yaptı.

İstanbul’da laktat testi Antalya’da idman
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe dün güne Can Bartu Tesislerni'nde laktat testi ile başladı. Ardından takım özel uçakla Antalya'ya gitti. Sonrasında karayoluyla Belek'e geçildi.

AYAKLARININ TOZUYLA
Fenerbahçe, Belek kampındaki ilk çalışmasını dün ayağının tozuyla akşam saat saatlerinde gerçekleştirdi.

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