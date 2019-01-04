İstanbul’da laktat testi Antalya’da idman

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe dün güne Can Bartu Tesislerni'nde laktat testi ile başladı. Ardından takım özel uçakla Antalya'ya gitti. Sonrasında karayoluyla Belek'e geçildi.
AYAKLARININ TOZUYLA
Fenerbahçe, Belek kampındaki ilk çalışmasını dün ayağının tozuyla akşam saat saatlerinde gerçekleştirdi.
AYAKLARININ TOZUYLA
Fenerbahçe, Belek kampındaki ilk çalışmasını dün ayağının tozuyla akşam saat saatlerinde gerçekleştirdi.
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