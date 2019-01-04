Beşiktaş'la anlaşan Burak 4 büyük takımda da forma giydi. Golcü star oynadığı her takımda değişik söylemlerde bulundu. Burak F.Bahçe'ye transfer olduğunda 29 Haziran 2008'de, "F.Bahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz" dedi. Trabzon'da oynarken 23 Ocak 2012'de, "Beşiktaşlıyım ama Trabzon için ölürüm" açıklaması yaptı. Burak G.Saray'dan Çin'e giderken 16 Aralık 2016'da, "G.Saray büyük bir taraftar kazanıyor" dedi. Çin'de oynarken 16 Aralık 2016'da bu kez "Türkiye'ye dönersem sadece G.Saray'a dönerim" açıklaması yaptı.