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'dan her takıma mavi boncuk!

29 Haziran 2008: F.Bahçe’nin büyüklüğü tartışılmaz. 23 Ocak 2012: Beşiktaşlıyım ama için ölürüm. 15 Şubat 2016: G.Saray büyük bir taraftar kazanıyor. 16 Aralık 2016: Türkiye’ye dönersem sadece G.Saray’a dönerim.

Her takıma mavi boncuk!
Beşiktaş'la anlaşan Burak 4 büyük takımda da forma giydi. Golcü star oynadığı her takımda değişik söylemlerde bulundu. Burak F.Bahçe'ye transfer olduğunda 29 Haziran 2008'de, "F.Bahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz" dedi. Trabzon'da oynarken 23 Ocak 2012'de, "Beşiktaşlıyım ama Trabzon için ölürüm" açıklaması yaptı. Burak G.Saray'dan Çin'e giderken 16 Aralık 2016'da, "G.Saray büyük bir taraftar kazanıyor" dedi. Çin'de oynarken 16 Aralık 2016'da bu kez "Türkiye'ye dönersem sadece G.Saray'a dönerim" açıklaması yaptı.

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