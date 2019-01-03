G.Saray'da hastalığı gerekçesiyle Sivasspor maçında oynamayıp tatil için Maldivler'e gittiği için satış listesine konulan Serdar Aziz'in dün Fatih Terim'le bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Terim' kendisinden özür dilemek isteyen Serdar'ın randevu talebini Amerika'dan döndüğü ve yorgun olduğu gerekçesiyle geri çeviridi. Böylelikle Serdar dünkü idmanda çıkamadı.
KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK
Fatih Terim'le Serdar Aziz'in bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede Serdar'ın takımdaki durumu netlik kazanacak.
KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK
Fatih Terim'le Serdar Aziz'in bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede Serdar'ın takımdaki durumu netlik kazanacak.
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