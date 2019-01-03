Şenol Güneş’le yola devam edeceğiz

Beşiktaşlı yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik direktör Şenol Güneş'i istemediğine dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Güneş'le oyla devam edeceklerini belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Benim Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli 'Şenol Güneş'le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz." dedi. Mahmutyazıcıoğlu, Vagner Love için de "Parayı getiren alır" açıklamasını yaptı.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
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