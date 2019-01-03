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’le yola devam edeceğiz

Yönetici , “Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Hocamızla devam edeceğiz” dedi.

Şenol Güneş’le yola devam edeceğiz
Beşiktaşlı yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, teknik direktör Şenol Güneş'i istemediğine dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Güneş'le oyla devam edeceklerini belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Benim Şenol hocayı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli ''le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz." dedi. Mahmutyazıcıoğlu, Vagner Love için de "Parayı getiren alır" açıklamasını yaptı.

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