Rodrigues 10 milyon Euro’ya gitti

Galatasaray'da ayrılık... Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in satışı için Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'la 10 milyon Euro karşılığında anlaştı. Rodrigues'in de kendisine yapılan teklife "Evet" dediği ve transferle ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı öğrenildi.
3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Rodrıgues'i 10 milyon Euro'ya satacak olan Galatasaray, oyuncunun eski kulübü PAOK'a sözleşme gereği bu paranın %20'sini yani 2 milyon Euro'sunu verecek. G.Saray, 28 yaşındaki futbolcuyu 2.5 sene önce 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
MAİCON YERİNE DA COSTA
3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Rodrıgues'i 10 milyon Euro'ya satacak olan Galatasaray, oyuncunun eski kulübü PAOK'a sözleşme gereği bu paranın %20'sini yani 2 milyon Euro'sunu verecek. G.Saray, 28 yaşındaki futbolcuyu 2.5 sene önce 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
MAİCON YERİNE DA COSTA
G.Saray yönetimi Al İttihad kulübüne Rodrigues transferi sırasında Maicon'u da teklif etti. Ancak S.Arabistan ekibinin yetkilileri Maicon'un yerine Başakşehirli Da Costa'yı 4.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmayı tercih etti.
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