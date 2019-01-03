Rodrigues 10 milyon Euro’ya gitti

'da ayrılık... Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in satışı için Beşiktaş 'ın eski hocası Slaven Bilic 'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibikarşılığında anlaştı.de kendisine yapılan teklife "Evet" dediği ve transfer le ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı öğrenildi.10 milyon Euro 'ya satacak olan Galatasaray , oyuncunun eski kulübüsözleşme gereği bu paranın %20'sini yaniverecek. G.Saray, 28 yaşındaki futbolcuyu 2.5 sene önce 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

MAİCON YERİNE DA COSTA

G.Saray yönetimi Al İttihad kulübüne Rodrigues transferi sırasında Maicon'u da teklif etti. Ancak S.Arabistan ekibinin yetkilileri Maicon'un yerine Başakşehirli Da Costa'yı 4.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmayı tercih etti.