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Rodrigues 10 milyon ’ya gitti

Cimbom, Rodrigues için ’ın Al İttihad kulübüyle 10 milyon karşılığında anlaştı..

Rodrigues 10 milyon Euro’ya gitti
Galatasaray'da ayrılık... Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in satışı için 'ın eski hocası 'in çalıştırdığı ekibi Al İttihad'la 10 milyon Euro karşılığında anlaştı. Rodrigues'in de kendisine yapılan teklife "Evet" dediği ve le ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılacağı öğrenildi.

3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Rodrıgues'i 10 milyon 'ya satacak olan , oyuncunun eski kulübü PAOK'a sözleşme gereği bu paranın %20'sini yani 2 milyon Euro'sunu verecek. G.Saray, 28 yaşındaki futbolcuyu 2.5 sene önce 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

MAİCON YERİNE DA COSTA
G.Saray yönetimi Al İttihad kulübüne Rodrigues transferi sırasında 'u da teklif etti. Ancak S.Arabistan ekibinin yetkilileri Maicon'un yerine Başakşehirli Da Costa'yı 4.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmayı tercih etti.

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