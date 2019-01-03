Beşiktaş'ta dün sıcak saatler yaşandı... Quaresma'nın alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulube ihtarname çekmesi ortalığı karıştırdı. Yönetim Portekizli yıldızın bu davranışı üzerine Quaresma'nın Larin'le birlikte Antalya kampına götürülmemesi kararını aldı. Bu kararın ardından yöneticiler Güneş'le görüşme yaptı.
KAMPA GÖTÜRÜLMESİ İYİ OLUR
Şenol Güneş yönetimin kararı üzerine, "Verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Ancak Quaresma ve Larin'in kampa götürülmesinden yanayım. Aksi taktirde kamp dönemi sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.
TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR
Güneş'in yöneticilere ayrıca, "Quaresma ve Larin'i satmak isterseniz bile hiç olmazsa hazır olsunlar. Transferde her şey olabilir. İlerde bir sıkıntı yaşamak istemiyorsak tedbirli olmalıyız" dediği öne sürüldü.
YÖNETİM KARARI GERİ ALDI
Şenol Güneş'in devreye girmesi üzerine yönetim Quaresma ve Larin'in Antalya kampına götürülmesine karar verildi. Ancak Portekizli yıldızın buna rağmen satılmasının planlandığı belirlendi.
KAMPA GÖTÜRÜLMESİ İYİ OLUR
Şenol Güneş yönetimin kararı üzerine, "Verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Ancak Quaresma ve Larin'in kampa götürülmesinden yanayım. Aksi taktirde kamp dönemi sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.
TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR
Güneş'in yöneticilere ayrıca, "Quaresma ve Larin'i satmak isterseniz bile hiç olmazsa hazır olsunlar. Transferde her şey olabilir. İlerde bir sıkıntı yaşamak istemiyorsak tedbirli olmalıyız" dediği öne sürüldü.
YÖNETİM KARARI GERİ ALDI
Şenol Güneş'in devreye girmesi üzerine yönetim Quaresma ve Larin'in Antalya kampına götürülmesine karar verildi. Ancak Portekizli yıldızın buna rağmen satılmasının planlandığı belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.