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’nın gönderdiği ihtarname ortalığı karıştırdı

Kulübe ihtarname çeken Q7, Larin’le birlikte önce ’daki kamp kadrosuna alınmadı. Ancak Güneş’in araya girmesi üzerine karardan vazgeçildi. Buna rağmen Portekizli starın satılması bekleniyor.

İhtarname krizi
'ta dün sıcak saatler yaşandı... Quaresma'nın alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulube ihtarname çekmesi ortalığı karıştırdı. Yönetim Portekizli yıldızın bu davranışı üzerine 'nın Larin'le birlikte kampına götürülmemesi kararını aldı. Bu kararın ardından yöneticiler Güneş'le görüşme yaptı.



KAMPA GÖTÜRÜLMESİ İYİ OLUR
Şenol Güneş yönetimin kararı üzerine, "Verdiğiniz karara saygı duyuyorum. Ancak Quaresma ve Larin'in kampa götürülmesinden yanayım. Aksi taktirde kamp dönemi sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR
Güneş'in yöneticilere ayrıca, "Quaresma ve Larin'i satmak isterseniz bile hiç olmazsa hazır olsunlar. her şey olabilir. İlerde bir sıkıntı yaşamak istemiyorsak tedbirli olmalıyız" dediği öne sürüldü.



YÖNETİM KARARI GERİ ALDI
Şenol Güneş'in devreye girmesi üzerine yönetim Quaresma ve Larin'in na götürülmesine karar verildi. Ancak Portekizli yıldızın buna rağmen satılmasının planlandığı belirlendi.

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