Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu ve Siyah-Beyazlı takımla sözleşme imzalanacağı söylenen Mustafa Akbaş'a yönetimden veto geldiği öğrenildi. Yönetimin bu futbolcuyu yetersiz gördüğü ve listede olmasına rağmen transferinden vazgeçildiği gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
Mustafa Akbaş’a veto
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