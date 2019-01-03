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’a veto

Mustafa Akbaş’a veto
'ın gündeminde olduğu ve Siyah-Beyazlı takımla sözleşme imzalanacağı söylenen 'a yönetimden veto geldiği öğrenildi. Yönetimin bu futbolcuyu yetersiz gördüğü ve listede olmasına rağmen transferinden vazgeçildiği gelen bilgiler arasında.

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