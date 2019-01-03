İlk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Yassine Benzia için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. La Voix du Nord gazetesi, "Türkler, Benzia'yı geri göndermek istedi. Ama Lille Başkanı Gerard Lopez kabul etmedi" dedi.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
Lille Benzia’yı geri istemiyor
Fransızlar, “Fener, Benzia’yı göndermek istedi, Lille kabul etmedi” dedi.
- Fenerbahçe’den Skov Olsen atağı
- Haydi! Pamuk eller cebe
- Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.