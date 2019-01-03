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Lille ’yı geri istemiyor

Fransızlar, “Fener, ’yı göndermek istedi, Lille kabul etmedi” dedi.

Lille Benzia’yı geri istemiyor
İlk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Yassine Benzia için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. La Voix du Nord gazetesi, "Türkler, 'yı geri göndermek istedi. Ama Lille Başkanı Gerard Lopez kabul etmedi" dedi.

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