Kartal’dan Fabri hamlesi

Beşiktaş Yönetimi sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattığı Fabri'yi kiralamak için harekete geçti. İngiliz takımında kadroya bile giremeyen İspanyol file bekçisinin Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi. Karıus'tan yeterli verimi alamayan Şenol Güneş'in Fabri'nin dönmesine çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Yönetimin kısa süre içinde Fabri için İngiltere seferine çıkması bekleniyor.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
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