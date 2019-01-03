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’dan hamlesi

Yönetimi, ’da kadroya bile giremeyen için harekete geçti. Bu oyuncunun kiralanması için görüşmelere hız verildi.

Kartal’dan Fabri hamlesi
Beşiktaş Yönetimi sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattığı 'yi kiralamak için harekete geçti. İngiliz takımında kadroya bile giremeyen İspanyol file bekçisinin 'a dönmek istediği öğrenildi. Karıus'tan yeterli verimi alamayan Şenol Güneş'in Fabri'nin dönmesine çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Yönetimin kısa süre içinde Fabri için seferine çıkması bekleniyor.

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