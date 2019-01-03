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Ighalo i tüm gözler ’da!

’nin istediği Nijeryalı futbolcu, Yatai’den ayrılmak i ’ya başvurdu.

Ighalo için tüm gözler FIFA’da!
Forvet transferinde 'nin listesinde üst sıralarda yer alan Odion Ighalo konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çin kulübü Yatai'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Nijeryalı yıldız, FIFA'ya başvurdu. Ighalo, bonservisini alıp Yatai ile bağlarını koparmak istiyor.

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