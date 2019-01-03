Dirar’a Bilic’ten kanca

Yönetim tarafından affedilen ancak takımdakı geleceği belirsizliğini koruyan Nabil Dirar'a bir teklif daha geldi. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi kulübü Al Ittihad, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yönetim, Ersun Yanal'ın görüşünü aldıktan sonra yanıtını verecek.
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- 03.01.2019
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