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’a Bilic’ten kanca

kulübü , Faslı futbolcu için devreye girdi.

Dirar’a Bilic’ten kanca
Yönetim tarafından affedilen ancak takımdakı geleceği belirsizliğini koruyan Nabil Dirar'a bir teklif daha geldi. Slaven Bilic'in çalıştırdığı kulübü Al Ittihad, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yönetim, Ersun Yanal'ın görüşünü aldıktan sonra yanıtını verecek.

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