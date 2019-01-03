Burak Yılmaz Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı... 33 yaşındaki golcü için bir süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'la 1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar her konuda söz kestiği Burak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
2.5 MİLYON ALACAK
Burak'ın Beşiktaş'a gelmek için Trabzonspor'daki alacaklarının bir kısmını bıraktığı öğrenilirken, 33 yaşındaki forvet Siyah-Beyazlılar'dan senelik 2.5 milyon Euro alacak. 2008 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, 11 yıllık aranın ardından Siyah-Beyazlı formayı terletecek. Yıldız futbolcu bu sezon Trabzonspor'la ligde çıktığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırımıştı.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
GÜNEŞ MURADINA ERDİ
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, uzun süredir kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferine en çok sevinen isimlerin başında geldi.
2.5 MİLYON ALACAK
Burak'ın Beşiktaş'a gelmek için Trabzonspor'daki alacaklarının bir kısmını bıraktığı öğrenilirken, 33 yaşındaki forvet Siyah-Beyazlılar'dan senelik 2.5 milyon Euro alacak. 2008 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz, 11 yıllık aranın ardından Siyah-Beyazlı formayı terletecek. Yıldız futbolcu bu sezon Trabzonspor'la ligde çıktığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırımıştı.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Burak Yılmaz'ın transferini bir grup Beşiktaş taraftarı tepki ile karşıladı. Bazı taraftarlar ise golcü oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma güç katacağına inanıyor.
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, uzun süredir kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferine en çok sevinen isimlerin başında geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.