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Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki golcü için ’la 1 milyon Euro karşılığında anlaştı. , Burak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak...

Burak Yılmaz Beşiktaş’ta
Beşiktaş, Burak Yılmaz inde mutlu sona ulaştı... 33 yaşındaki golcü için bir süredir temaslarını sürdüren yönetimi, oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'la 1 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar her konuda söz kestiği Burak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

2.5 MİLYON ALACAK
Burak'ın Beşiktaş'a gelmek için 'daki alacaklarının bir kısmını bıraktığı öğrenilirken, 33 yaşındaki forvet Siyah-Beyazlılar'dan senelik 2.5 milyon Euro alacak. 2008 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönen , 11 yıllık aranın ardından Siyah-Beyazlı formayı terletecek. Yıldız futbolcu bu sezon Trabzonspor'la ligde çıktığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırımıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Burak Yılmaz'ın transferini bir grup Beşiktaş taraftarı tepki ile karşıladı. Bazı taraftarlar ise golcü oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma güç katacağına inanıyor.

GÜNEŞ MURADINA ERDİ
Beşiktaş'ın hocası , uzun süredir kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz'ın transferine en çok sevinen isimlerin başında geldi.

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