Burak Yılmaz Beşiktaş’ta

transfer inde mutlu sona ulaştı... 33 yaşındaki golcü için bir süredir temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, oyuncunun bonservisi içinkarşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar her konuda söz kestiği Burak ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.Beşiktaş'a gelmek için Trabzonspor 'daki alacaklarının bir kısmını bıraktığı öğrenilirken, 33 yaşındaki forvet Siyah-Beyazlılar'dan senelikalacak. 2008 yılında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönen Burak Yılmaz , 11 yıllık aranın ardından Siyah-Beyazlı formayı terletecek. Yıldız futbolcu bu sezonligde çıktığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırımıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Burak Yılmaz'ın transferini bir grup Beşiktaş taraftarı tepki ile karşıladı. Bazı taraftarlar ise golcü oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma güç katacağına inanıyor.