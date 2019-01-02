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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 22:03

Son dakika: inde sona gelindi! Burak Yılmaz 'ta...

'ta gündemden düşmeyen i sonunda bitti. Beşiktaş, 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 33 yaşındaki golcü Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Burak Yılmaz Beşiktaş'ta!

'da kadro dışı kalan 'ın yeni adresi oldu. TRTSPOR'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, 950 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a oldu.

Burak Yılmaz ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro ödeyecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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