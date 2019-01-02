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: Şiddete geçit vermeyeceğiz!

Şiddete geçit vermeyeceğiz!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasındaki amatör lig maçı öncesinde 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, şiddetin karşısında kararlılıkla duracaklarını belirtirken, "Türk sporunu ve taraftarını şiddete teslim etmeyeceğiz. Şiddetle mücadele için elimizden geleni ardına koymayacağız. Bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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