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: Kalbim ’taydı

, ’de oynarken birçok teklif aldığını söyleyerek, “Kalbim ’taydı”dedi.

Kalbim Beşiktaş’taydı
Kartal'ın genç yıldızı , Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor'da oynarken birçok teklif aldığını ifade eden Siyah-Beyazlı oyuncu, "Kalbim hep Beşiktaş'taydı" ifadesini kullandı.

HEYECANLANIYORUM
Beşiktaş'ın 'nin en büyük taraftarına sahip olduğuna vurgu yapan Dorukhan, "Büyük taraftarı olan kulüpte oynamak bir futbolcu için çok güzel bir şey. Normalde heyecanlı biri değilim. Ancak Beşiktaş taraftarı önünde heyecanlanıyorum" diye konuştu.

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