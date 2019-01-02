Burak Yılmaz’da geri sayım

Burak Yılmaz için gerisayıma başladı... Siyah-Beyazlı yönetim Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü starı renklerine bağlamak için son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Trabzon'daki evini bile boşaltarak son model Jeep'ini İstanbul'a götüren golcü yıldızın bu hafta bitmesi bekleniyor.
ANTALYA KAMPINA YETİŞTİRİLECEK
Beşiktaş'a transfer olmak olmak için Trabzonspor'daki 2 milyon Euro alacağından da vazgeçen Burak Yılmaz'ın Antalya kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. 33 yaşındaki golcü futbolcunun İstanbul'da kendisine ev baktığı ve işin resmiyetleşmesini beklediği gelen bilgiler arasında.
ANTALYA KAMPINA YETİŞTİRİLECEK
Beşiktaş'a transfer olmak olmak için Trabzonspor'daki 2 milyon Euro alacağından da vazgeçen Burak Yılmaz'ın Antalya kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. 33 yaşındaki golcü futbolcunun İstanbul'da kendisine ev baktığı ve işin resmiyetleşmesini beklediği gelen bilgiler arasında.
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