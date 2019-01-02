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’da geri sayım

her konuda anlaştığı Burak için gün sayıyor. Bu in bu hafta bitme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Burak Yılmaz’da geri sayım
Burak Yılmaz için gerisayıma başladı... Siyah-Beyazlı yönetim Trabzonspor'da kadro dışı kalan golcü starı renklerine bağlamak için son pürüzleri gidermeye çalışıyor. Trabzon'daki evini bile boşaltarak son model Jeep'ini 'a götüren golcü yıldızın bu hafta bitmesi bekleniyor.

ANTALYA KAMPINA YETİŞTİRİLECEK
Beşiktaş'a olmak olmak için 'daki 2 milyon Euro alacağından da vazgeçen 'ın Antalya kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. 33 yaşındaki golcü futbolcunun İstanbul'da kendisine ev baktığı ve işin resmiyetleşmesini beklediği gelen bilgiler arasında.

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