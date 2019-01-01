Kadrosunda Trabzon'lu oyuncu sayısını artırmak isteyen Bordo-Mavili yönetim altyapıdan daha fazla oyuncu çıkarmak için harekete geçti. Trabzonspor yönetimi, takımın akademisinden yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e bu konuda önemli görevler yükleyecek. İki futbolcu altyapı için rol model olarak gösterilecek ve diğer gençlerin A Takım'a adaptasyon sürecinde etkin rol üstlenecek. Yönetim, A Takım'da altyapıdan yetişmiş olan 10 futbolcu olmasını hedefliyor.
- Spor
- 01.01.2019
- Gazete
Trabzon’da öze dönüş
Yusuf ile Abdülkadir’i altyapı oyuncuları için rol model olarak belirleyen Bordo-Mavililer, öze dönüş hareketi için düğmeye bastı...
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