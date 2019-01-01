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’da öze dönüş

Yusuf ile Abdülkadir’i altyapı oyuncuları için rol model olarak belirleyen Bordo-Mavililer, öze dönüş hareketi için düğmeye bastı...

Trabzon’da öze dönüş
Kadrosunda 'lu oyuncu sayısını artırmak isteyen Bordo-Mavili yönetim altyapıdan daha fazla oyuncu çıkarmak için harekete geçti. yönetimi, takımın akademisinden yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e bu konuda önemli görevler yükleyecek. İki futbolcu altyapı için rol model olarak gösterilecek ve diğer gençlerin A Takım'a adaptasyon sürecinde etkin rol üstlenecek. Yönetim, A Takım'da altyapıdan yetişmiş olan 10 futbolcu olmasını hedefliyor.

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