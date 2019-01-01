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Terim’in prensi

Sarı-Kırmızılılar, forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu etmekte kararlı... Terim de listenin başına genç ismi yazdı. Oyuncuyla ilgili Heerenveen’in Riekerink’ten de referans alan Terim, Zeneli için şartların zorlanmasını istiyor...

Terim’in prensi Arber Zeneli
G.Saray Fatih Terim, ekiplerinden Heerenveen forması giyen kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin edilmesi için yönetime baskı yapıyor. Garry Rodrigues'in olası satışı sonrasında Terim'in Zeneli'yi kanada monte edeceği öğrenildi. Terim'in Zeneli'nin stilini çok beğendiği ve sistemine de uygun olduğu için transferini istediği belirtiliyor. Kosovalı genç yıldızın potansiyeli bir hayli fazla.



KISA SÜREDE KENDİNİ İSPATLAR
Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi.



15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2016 yılından beri Hollanda Ligi takamı 'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 15 kez Kosova 'nda forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

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