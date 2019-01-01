Terim’in prensi Arber Zeneli

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen forması giyen kanat oyuncusu Arber Zeneli'nin transfer edilmesi için yönetime baskı yapıyor. Garry Rodrigues'in olası satışı sonrasında Terim'in Zeneli'yi kanada monte edeceği öğrenildi. Terim'in Zeneli'nin stilini çok beğendiği ve sistemine de uygun olduğu için transferini istediği belirtiliyor. Kosovalı genç yıldızın potansiyeli bir hayli fazla.
KISA SÜREDE KENDİNİ İSPATLAR
Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi.
15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2016 yılından beri Hollanda Ligi takamı Heerenveen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 15 kez Kosova Milli Takımı'nda forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.
KISA SÜREDE KENDİNİ İSPATLAR
Fatih Terim'in Zeneli için Galatasaray'ın eski hocası Riekerink'ten olumlu referans aldığı bildirildi. Hollandalı çalıştırıcının Terim'e, "Zeneli birkaç yıl içinde yıldız kategorisine yükselecektir" dediği öğrenildi.
15 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2016 yılından beri Hollanda Ligi takamı Heerenveen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 15 kez Kosova Milli Takımı'nda forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.
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