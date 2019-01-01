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Sahibinden satılık Q7 | 'ya müşteri arıyor

Yönetimi ’nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. , ve BAE’den gelecek tüm teklifler değerlendirilecek.

Sahibinden satılık Q7
Beşiktaş'ta ile devre arasında yollar ayrılabilir... Siyah- Beyazlı yönetim Portekizli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak i bu oyuncu için yapılacak teklifleri masaya yatıracak. Quaresma'nın disiplinsiz davranışlarının da satılmasında bir etken olacağı gelen bilgiler arasında.



​KARTAL'IN KAPISI ÇALINACAK
Yönetim Quaresma için Çin, ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu ülkelerden bazı kulüplerin 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.



TARAFTARIN DESTEĞİNİ YİTİRDİ
Beşiktaş'ta taraftarın da desteğini çektiği Quaresma'nın ayrılmak için zemin aradığı ortaya çıkarken gelen tekliflere göre hareket edeceği öne sürüldü.

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