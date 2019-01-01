Sahibinden satılık Q7

Beşiktaş'ta Quaresma ile devre arasında yollar ayrılabilir... Siyah- Beyazlı yönetim Portekizli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için bu oyuncu için yapılacak teklifleri masaya yatıracak. Quaresma'nın disiplinsiz davranışlarının da satılmasında bir etken olacağı gelen bilgiler arasında.
KARTAL'IN KAPISI ÇALINACAK
Yönetim Quaresma için Çin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu ülkelerden bazı kulüplerin Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
TARAFTARIN DESTEĞİNİ YİTİRDİ
Beşiktaş'ta taraftarın da desteğini çektiği Quaresma'nın ayrılmak için zemin aradığı ortaya çıkarken gelen tekliflere göre hareket edeceği öne sürüldü.
KARTAL'IN KAPISI ÇALINACAK
Yönetim Quaresma için Çin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu ülkelerden bazı kulüplerin Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
TARAFTARIN DESTEĞİNİ YİTİRDİ
Beşiktaş'ta taraftarın da desteğini çektiği Quaresma'nın ayrılmak için zemin aradığı ortaya çıkarken gelen tekliflere göre hareket edeceği öne sürüldü.
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