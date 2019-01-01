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için top ’te

Yönetimi, ’la ipleri koparmak üzere olan için son kararı ’e bıraktı.

Onur için top Güneş’te
Beşiktaş'ta Onur Recep Kıvrak'ın adı konuşulmaya başlandı. Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı Şenol Güneş'in vereceği belirlendi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ
'da daha önce Onur ile çalışan 'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.

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