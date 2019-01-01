Beşiktaş'ta Onur Recep Kıvrak'ın adı konuşulmaya başlandı. Karius'un istenilen performansı verememesi nedeniyle kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen yönetimin Onur için nabız yoklamaya başladı. Yönetimin Onur'u ciddi biçimde düşündüğü ama kararı Şenol Güneş'in vereceği belirlendi.
ESKİ ÖĞRENCİSİ
Trabzonspor'da daha önce Onur ile çalışan Şenol Güneş'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.
ESKİ ÖĞRENCİSİ
Trabzonspor'da daha önce Onur ile çalışan Şenol Güneş'in Onur'a onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcu ile ekonomik koşullarda da anlaşma sağlanırsa bu transfer mutlu sonla bitecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.