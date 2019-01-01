Mustafa Pektemek’e teklif yağıyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyen Mustafa Pektemek paylaşılamıyor. Golcü yıldıza başta Erzurumspor olmak üzere Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu öne sürüldü.
VAGNER LOVE'A BAĞLI
Yönetimin Mustafa Pektemek konusunda kararsız olduğu öğrenilirken gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Vagner Love'un satılması durumunda Mustafa Pektemek'in takımda kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim yine de gelen teklifleri değerlendirecek.
VAGNER LOVE'A BAĞLI
Yönetimin Mustafa Pektemek konusunda kararsız olduğu öğrenilirken gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Vagner Love'un satılması durumunda Mustafa Pektemek'in takımda kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim yine de gelen teklifleri değerlendirecek.
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