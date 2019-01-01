Ighalo’ya 5 talip var

Forvet transferinde Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden birisi Odion Ighalo... Ancak Nijeryalı yıldızın taliplerinin çok fazla olması Sarı- Lacivertliler'i sıkıntıya sokuyor.



FENER'İN KOZU MAAŞ

Nijeryalı yıldıza şu ana kadar 5 kulüpten teklif geldiği belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi teklif edeceği yüksek maaşla rakiplerinin önüne geçmenin planını yapıyor.