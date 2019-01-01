Hannover Eren’i istiyor!

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.