Hannover Eren’i istiyor!

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.



TARAFTAR İSTEMİYOR

Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.