Bugünkü
Takvim

Hannover Eren’i istiyor!

Alman Ligi takımlarından Hannover, ’ın gözden çıkardığı ’u kadrosuna katmak istiyor... Eren de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Hannover Eren’i istiyor!
Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok'a Almanya'dan talip var... Bundesliga ekiplerinden Hannover 96, tecrübeli golcüyü transfer etmek için önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren'in ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriHannover Eren’i istiyor!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri