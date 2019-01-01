Fener’den 2019 bombası: Yönetim Fred için kesenin ağzını açtı

Fener gözü karattı... Sezonun ilk yarısında yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından büyük bir transfer operasyonu için düğmeye basan Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu dünya yıldızını TAKVİM açıklıyor... Fenerbahçe, Manchester United'ta forma giyen Fred Santos'u kadrosuna katmak istiyor.
SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU
Brezilyalı orta alan oyuncusu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten İngiliz devine transfer oldu. Ancak Fred özellikle Solskjaer'in göreve gelişi sonrası gözden düştü ve ismi gönderilecek arasına girdi.
YÖNETİM İNGİLTERE YOLCUSU
F.Bahçe yönetimi 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için resmen düğmeye basmış durumda... Sarı- Lacivertli yöneticiler birkaç gün içinde İngiltere'ye giderek önemli temaslarda bulunacak.
FENER'İN ESKİ GÖZDESİ
Shakhtar forması giydiği dönemde de Fenerbahçe'nin gözdeleri arasında olan Fred, orta alanda müthiş enerjisi ve yüksek tekniği ile biliniyor. Fred'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.
SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU
Brezilyalı orta alan oyuncusu sezon başında Shakhtar Donetsk'ten İngiliz devine transfer oldu. Ancak Fred özellikle Solskjaer'in göreve gelişi sonrası gözden düştü ve ismi gönderilecek arasına girdi.
YÖNETİM İNGİLTERE YOLCUSU
F.Bahçe yönetimi 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için resmen düğmeye basmış durumda... Sarı- Lacivertli yöneticiler birkaç gün içinde İngiltere'ye giderek önemli temaslarda bulunacak.
FENER'İN ESKİ GÖZDESİ
Shakhtar forması giydiği dönemde de Fenerbahçe'nin gözdeleri arasında olan Fred, orta alanda müthiş enerjisi ve yüksek tekniği ile biliniyor. Fred'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.
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