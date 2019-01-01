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Burak 'ı ikiye böldü!

Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar da ’ın alınmasına şiddetle karşı çıktı. Ancak bir grup da tecrübeli futbolcunun trasnferini destekliyor.

Burak ikiye böldü!
Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Burak Yılmaz'ın imzası izin gün sayarken, taraftarlar arasında kriz çıktı... Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar, golcü futbolcunun transfer edilmemesi için da kampanya başlattı. Bu taraftarlar, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a karşı Galatasaray formasıyla oynayan Burak'ın kendini yere atarak penaltı kazandığını iddia ediyor ve "Böyle futbolcu istemiyoruz" diyor. Ancak başka bir grup da takımın golcüye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Mutlaka gelmeli" görüşünü savunuyor.

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