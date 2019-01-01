Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Burak Yılmaz'ın imzası izin gün sayarken, taraftarlar arasında kriz çıktı... Bir grup Siyah-Beyazlı taraftar, golcü futbolcunun transfer edilmemesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Bu taraftarlar, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'a karşı Galatasaray formasıyla oynayan Burak'ın kendini yere atarak penaltı kazandığını iddia ediyor ve "Böyle futbolcu istemiyoruz" diyor. Ancak başka bir grup da takımın golcüye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Mutlaka gelmeli" görüşünü savunuyor.
- Spor
- 01.01.2019
- Gazete
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