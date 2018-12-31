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'i eşi yaktı!

Maldivler’de yaptığı tatilin fotoğrafını paylaştığı için istenmeyen adam ilan edilen için dış basın “Serdar’ı eşi yaktı” yorumunu yaptı.

Serdar’ı eşi yaktı!
Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada mide bulantısı şikayetiyle yer alamayan ancak bir gün sonra Maldivler'de tatil yaparken görülen Serdar Aziz dünya basınının da gündemine oturdu.



DÜNYAYI SALLADI
İspanyol AS Gazetesi, 'Instagram'ın Tehlikeleri' başlığıyla 'i haber yaptı. Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild ise, "Eşi yüzünden! Galatasaraylı futbolcu Instagram'ı salladı" ifadelerini kullandı. iario Sport, "Serdar Aziz'in gönderilmesine neden olabilecek patavatsızlık" yorumunu yaptı. İsviçre, İsveç ve Fransa basını da Serdar Aziz ile ilgili haberler yaptı.

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