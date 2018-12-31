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’nin yerine Djedje geliyor

Trabzonspor’un Ankaragücü ile sorunlar yaşayan ’yi gündemine aldığı bildirildi. Karaman, ’nin boşluğunun Fildişili futbolcu ile doldurmayı hedefliyor.

Onazi’nin yerine Djedje geliyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olmasının ardından ön libero için takviye beklentisine girdi. Kucka'nın takımda tutulması yönünde karar alınmasına rağmen Karaman'ın o bölgede alternatif bir oyuncu daha istedi.

A.GÜCÜ İLE SORUNLARI VAR
Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim A.Gücü ile sorunlar yaşayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje'yi gündemine aldı. 28 yaşınadaki oyuncu için Ankaragücü'nün kapısı çalacak.

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