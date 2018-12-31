Onazi’nin yerine Djedje geliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış olmasının ardından ön libero için takviye beklentisine girdi. Kucka'nın takımda tutulması yönünde karar alınmasına rağmen Karaman'ın o bölgede alternatif bir oyuncu daha istedi.



A.GÜCÜ İLE SORUNLARI VAR

Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim A.Gücü ile sorunlar yaşayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje'yi gündemine aldı. 28 yaşınadaki oyuncu için Ankaragücü'nün kapısı çalacak.