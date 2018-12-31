G.Saray kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'nun yıldızının maaşını karşılayabilmek için yeni bir formül üretti... Cimbom, tecrübeli golcünün maaşını iki yıldızını satarak karşılayacak. Bu isimler gözden çıkarılan Maicon ve Garry Rodrigues.
İKİ YILDIZIN TALİPLERİ FAZLA
Aslan, Rodrigues'i 8 milyon Euro'ya elden çıkarmayı planlıyor. Yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan ve Çin Ligi ekipleri istiyor. Maicon'a ise Brezilya'dan talipler var. O da 3 milyon Euro kazandıracak.
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