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Falcao'nun parası Rodrigues & ’dan

Sarı-Kırmızılılar, Monaco’nun yıldız golcüsü ’yu 1.5 yıl kiralamak için ve ’u acilen elden çıkartacak... 1.5 yıllık maaşı 11 milyon Euro olan , Rodrigues’i 8, Maicon’u ise 3 milyon Euro’ya satarak Galatasaray taraftarının ‘büyük rüyasını’ gerçekleştirecek.



G.Saray kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılılar, Monaco'nun yıldızının maaşını karşılayabilmek için yeni bir formül üretti... Cimbom, tecrübeli golcünün maaşını iki yıldızını satarak karşılayacak. Bu isimler gözden çıkarılan Maicon ve Garry Rodrigues.

İKİ YILDIZIN TALİPLERİ FAZLA
Aslan, Rodrigues'i 8 milyon Euro'ya elden çıkarmayı planlıyor. Yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan ve Çin Ligi ekipleri istiyor. Maicon'a ise Brezilya'dan talipler var. O da 3 milyon Euro kazandıracak.

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