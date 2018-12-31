kolombiyalı golcü'yu kadrosuna katmak için büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılılar,yıldızının maaşını karşılayabilmek için yeni bir formül üretti... Cimbom, tecrübeli golcünün maaşını iki yıldızını satarak karşılayacak. Bu isimler gözden çıkarılanRodrigues'i'ya elden çıkarmayı planlıyor. Yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan ve Çin Ligi ekipleri istiyor. Maicon'a ise Brezilya'dan talipler var. O dakazandıracak.