Kartal'da yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Şenol Güneş, Babel'in takımda kalmasını istedi. Beşiktaş Yönetimi bunun üzerine Hollandalı futbolcuyu satma fikrini askıya aldı. Babel'in sözleşmesi sezon sonu biteceği için bu futbolcuyla anlaşmak isteyen yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i ikna ederek 2 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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