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'ta ’e izin çıkmadı

Güneş Hollandalı starın takımdan gönderilmemesini istedi. Yönetim bunun üzerine Babel’i satmama kararı aldı.

Ryan Babel’e izin çıkmadı
Kartal'da yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, Babel'in takımda kalmasını istedi. Beşiktaş Yönetimi bunun üzerine Hollandalı futbolcuyu satma fikrini askıya aldı. Babel'in sözleşmesi sezon sonu biteceği için bu futbolcuyla anlaşmak isteyen yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş Yönetimi'nin Babel'i ikna ederek 2 yıllık bir sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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