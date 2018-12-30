Tolgay Arslan: Çok daha güçlü döneceğim Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in affetmesi beklenen Tolgay Arslan, “Çok daha güçlü şekilde geri döneceğim” dedi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan geri dönmeye hazırlanıyor... Yönetimin affettiği yıldız oyuncuyla ilgili af kararını Şenol Güneş'in açıklaması bekleniyor. Formasından uzak kalan Tolgay Arslan ise yaptığı açıklamada, "Beşiktaş taraftarını ve formamı çok özledim...



Tekrar Beşiktaş forması giyeceğim için çok heyecanlıyım. Daha güçlü bir şekilde döneceğim. Bundan emin olabilirler" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki oyuncu yaklaşık olarak iki aydır Siyah- Beyazlı formayı giyemiyor. Bu süreçte Tolgay Arslan'ın ismi Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anıldı. Tolgay'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.



