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Rodallega net konuştu: Çantamı alıp buradan gidemem

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Rodallega, “Kulübüm benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi bunu göreceğiz. Çantamı alıp buradan gidemem” dedi.

Çantamı alıp buradan gidemem
Trabzonspor'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan golcüsü Hugo Rodallega geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki santrfor, "Sözleşmem sezon sonu bitiyor. Kulübümde bu süre içinde benimle sözleşme yenileyecek mi yenilemeyecek mi bunu göreceğiz. Şuan çantamı alıp buradan gidemem" dedi. Rodallega, kendisini isteyen takımların olduğunu da belirterek, "Geçerli bir sözleşmem var ve ayrılmam gerekiyorsa bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi şu an çantamı alıp buradan ayrılamam. Eğer böyle yaparsam kulübüme saygısızlık etmiş olurum" diye konuştu.

Yunus EMRE SEL

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